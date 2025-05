Calciomercato Napoli, sfuma definitivamente Garnacho? Le ultime

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino commenta le parole di Garnacho che punta alla permanenza allo United:

"È stato ad un passo dal trasferirsi al Napoli nel mercato di riparazione e c'è anche chi era pronto a immaginare un ritorno di fiamma per la prossima stagione. Ma poi a gennaio saltò tutto per via delle richieste esose del suo entourage e sembra che il destino di Garnacho sia comunque lontano dal Golfo di Parthenope. Il giovane attaccante argentino in forza al Manchester United ha rotto il silenzio in cui si era trincerato da tempo ed è tornato a parlare ieri anche del suo futuro, alla vigilia della semifinale di Europa League con l'Atletico Bilbao".

Queste le parole di Garnacho:

«Come calciatore, ascolterai sempre e leggerai qualche voce sul futuro. Ho un contratto fino al 2028 e sono felice qui. È difficile per tutti quando siamo a metà stagione e cambiamo modulo. Novembre e dicembre sono stati difficili per me, ma la mia mentalità è quella di continuare a lavorare per dimostrare all'allenatore e allo staff il mio valore. Se vinciamo l'Europa League saremo in Champions e affronteremo la prossima stagione con una mentalità diversa e in maniera diversa».