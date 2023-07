Bereszynski saluta Napoli: "Pochi mesi ma memorabili, che onore! V' vogl' bene uagliù" | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Non è stato riscattato dai partenopei dopo essere arrivato a gennaio ed aver vinto lo scudetto con gli azzurri, stiamo parlando di Bartosz Bereszynski, che torna alla base: alla Sampdoria.

E con un post via Instagram, ha salutato Napoli e questa breve ma intensa avventura:

"Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili.

È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra.. vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione Incredibile..farà parte di me per sempre!

Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi..Sopratutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di VOI

un Grande in bocca al lupo per il vostro futuro..

Vi vogl ben wagliu’ ?"