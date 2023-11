Serie A, Simeone e la sua Giulia testimonial per la campagna "Un rosso contro la violenza"

Ultime news Serie A - La Lega e l'associazione umanitaria WeWorld hanno lanciato per il 13° turno di campionato (la prima partita domani alle ore 15 Salernitana-Lazio) una campagna "Un rosso contro la violenza". Un forte no alla violenza sulle donne, l'iniziativa del presidente Lorenzo Casini è sostenuta da tutte le società. Tra i testimonial c'è l'attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone, che ha posato con un segno rosso sulla guancia accanto alla moglie Giulia Coppini.

«Il calcio può e deve concentrare le sue forze per arginare e prevenire qualsiasi gesto vigliacco e violento che ancora oggi vede troppe donne vittime. Per questo motivo ringrazio tutti i club, i nostri ambassador e gli arbitri per la disponibilità offerta a mettere in campo tutte le necessarie iniziative», ha sottolineato Casini.