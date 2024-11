Serie A 14a giornata: le partite in diretta su SkySport, 2 big match

Serie A 14a giornata: terminata la parentesi europea, ci si rituffa in campionato ripartendo dal Napoli capolista e dal gruppone di inseguitrici alle spalle. Ovvero Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio: tutte a quota 28 a -1 dagli azzurri guidati da Antonio Conte. Ma occhio alle combinazioni del calendario a questo giro, perché tutte saranno chiamate a gare non semplici o comunque in trasferta e sulla carta non proprio una passeggiata.

Ma dove vedere le partite della 14esima giornata? Come noto tutti e 10 i match di ogni turno sono in esclusiva su DAZN, con 3 gare in co-esclusiva su Sky. E quali saranno le tre partite in onda anche su SkySport in questo weekend?

Serie A 14esima giornata programma SKY-DAZN

Venerdì 29 novembre ore 20.45 Cagliari-Verona [DAZN]

Sabato 30 novembre ore 15.00 Como-Monza [DAZN]

Sabato 30 novembre ore 18.00 Milan-Empoli [DAZN]

Sabato 30 novembre ore 20.45 Bologna-Venezia [DAZN/SKY]

Domenica 1 dicembre ore 12.30 Udinese-Genoa [DAZN]

Domenica 1 dicembre ore 15.00 Parma-Lazio [DAZN]

Domenica 1 dicembre ore 15.00 Torino-Napoli [DAZN]

Domenica 1 dicembre ore 18.00 Fiorentina-Inter [DAZN/SKY]

Domenica 1 dicembre ore 20.45 Lecce-Juventus [DAZN]

Lunedì 2 dicembre ore 20.45 Roma-Atalanta [DAZN/SKY]

Serie A 14a giornata: quali partite saranno in diretta su Sky

Dunque si partirà sabato sera come di consueto con Bologna-Venezia in quest'occasione. Appuntamento poi domenica alle 18.00 col big match Fiorentina-Inter e infine il posticipo di lunedì sera con un'altra gara super: Roma-Atalanta.