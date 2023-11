Salernitana, Inzaghi perde Dia: "Contro la Lazio non ci sarà"

Filippo Inzaghi allenatore della Salernitana perde ufficialmente Dia per il match contro la Lazio. A confermarlo e il tecnico granata in persona durante la conferenza stampa della vigilia:

"Dia non ci sarà. Oltre a lui mancheranno anche Ochoa e Tchaouna che erano stati molto importanti per noi, ma avremo il pubblico dalla nostra che deve aiutarci a fare la differenza. Nonostante le assenze si sono allenati tutti bene, davanti ho l’imbarazzo della scelta, non cerchiamo alibi. Abbiamo una squadra forte, chi giocherà potrà dimostrare di meritare il posto, sono molto sereno. Modulo? Giocheremo con il due-uno davanti, cercherò di fare le scelte migliori ma anche chi dovrà entrare potrà dare una mano. Cabral? Era stato escluso perchè infortunato, si sapeva che sarebbe rientrato alla sua guarigione visto che per noi è un giocatore fondamentale. Logicamente non può giocare dall'inizio e ce lo teniamo quindi buono per impiegarlo a gara in corso".