UFFICIALE - Giudice Sportivo, multa da 10mila euro per il Napoli dopo l'Udinese: il motivo

Notizie calcio. Il Napoli è stato multato per 10mila euro dal Giudice Sportivo dopo la gara del Maradona contro l'Udinese, disputata ieri e valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A.

Ecco il motivo della multa inflitta al Napoli da parte del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.