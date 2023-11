Napoli-Inter verso il sold-out ma ci sono ancora pochi biglietti rimasti: i settori | FOTO

Ultime notizie Serie A - Ultimi biglietti rimasti, per assistere a Napoli-Inter allo stadio Diego Armando Maradona: sarà la prima gara a Fuorigrotta con il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, oltre ad essere un big match del campionato di Serie A.

E da ieri è partita la vendita libera per i biglietti di Napoli-Inter: il sold-out è ormai ad un passo, ma per chi ancora non ha acquistato un tagliando, ci sono gli ultimi posti rimasti in questi settori:

curva A anello inferiore: disponibilità bassa

curva B anello inferiore: ultimi posti rimasti

Tribuna Posillipo: disponibilità bassa

Tribuna Nisida: ultimi posti rimasti