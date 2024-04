Milan, Scaroni: "Pioli è il nostro allenatore, a fine stagione valuteremo"

"Il derby è stata una giornata pesante e difficile, contro l’Inter ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila. Tutto sommato abbiamo passato anche questa, e possiamo dire che l'Inter ha meritato questo scudetto". Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto sul palco dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro: "Ho fatto i complimenti ai miei interlocutori Marotta e Antonello".

Può confermarci che Pioli non sarà l'allenatore del Milan la prossima stagione?

"No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro, vorrei evitare questo tema fino a fine stagione".