Formazioni ufficiali Brescia Milan: le scelte di Corini e Pioli

Formazioni Ufficiali Brescia Milan. Il match Brescia Milan si giocherà alle ore 20:45 di venerdì. L'anticipo della 21a giornata di Serie Asi giocherà allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Corini carica i suoi in cerca del colpaccio e di punti importanti per la lotta salvezza. Il Milan in cerca della terza vittoria consecutiva in campionato. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Brescia Milan

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Torregrossa.



Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Torregrossa. MILAN (4-4-2): Donnarumma G., Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.



Probabili formazioni Brescia Milan

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G., Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Leao, Ibrahimovic.



Serie A

Calendario Serie A - 21a giornata

24/01/2020 Venerdì 20.45 BRESCIA – MILAN SKY

25/01/2020 Sabato 15.00 SPAL – BOLOGNA SKY

25/01/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA – GENOA SKY

25/01/2020 Sabato 20.45 TORINO - ATALANTA DAZN

26/01/2020 Domenica 12.30 INTER – CAGLIARI DAZN

26/01/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – LECCE SKY

26/01/2020 Domenica 15.00 PARMA – UDINESE SKY

26/01/2020 Domenica 15.00 SAMPDORIA – SASSUOLO DAZN

26/01/2020 Domenica 18.00 ROMA – LAZIO SKY

26/01/2020 Domenica 20.45 NAPOLI – JUVENTUS SKY