Mediaset - Niente Inter per Meret: aspetta il Napoli per il rinnovo! C'è ottimismo: cosa manca per la firma

Calciomercato SSC Napoli, novità sul futuro di Alex Meret che è ancora in trattativa per il rinnovo di contratto col Napoli, ora che è a scadenza. Ne parla SportMediaset:

"A tre passi dal suo secondo scudetto, a un passo dal suo record personale. Sono quindici i clean sheet in questo campionato per Alex Meret, solo Svilar della Roma è alla sua altezza. Ancora una partita tra Genoa, Parma e Cagliari da chiudere con la porta blindata e il numero uno del Napoli eguaglierebbe il suo primato 2022/23 di 16 gare in una stagione di Serie A senza subire gol. Un campionato ad alto livello, come quello del primo scudetto, per il portiere della capolista, a dare sempre quel senso di sicurezza ai compagni, accompagnato da prestazioni convincenti.

Pure un pararigori visto che ha ipnotizzato dal dischetto Chalanoglu, Tauvin e Gimenez con il solo Bonny capace di superarlo. Eppure in una stagione che potrebbe rivelarsi trionfale, il rinnovo del contratto che scade a giugno tarda ad arrivare. Detto di intesa su durata del contratto, biennale, e ingaggio 2,5 milioni, qual è l'ostacolo? Un bonus da inserire nel contratto, su cui si lavora da tempo, ma c'è ancora distanza tra l'entourage di Meret e il club. Confermiamo, per le notizie di cui siamo in possesso, che i rinvii della firma non dipendono da contatti con altre società, essendo il portiere in scadenza, con la possibilità di liberarsi a costo zero.

Tradotto, l'Inter, uno dei club attenti agli sviluppi Meret - Napoli, non ci risulta pi√Ļ in corsa per il portiere azzurro. Da parte del suo agente Federico Pastorello c'√® ottimismo e la volont√† di continuare in questo percorso. C'√® solo l'ultimo ostacolo, non insormontabile, da superare per continuare insieme, perch√® Meret difenda anche l'anno prossimo la porta del Napoli, cos√¨, con lo scudetto sulla maglia".