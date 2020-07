CdM - Ospina torna, ma gioca Meret! Hysaj manda Di Lorenzo in panchina, Elmas pronto

Serie A - Gattuso pronto al turn-over mirato contro il Genoa. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Ospina è recuperato, è rientrato tra i convocati ma giocherà ancora Meret per consentire al colombiano di tornare in campo quando sarà al massimo. Ci saranno altri due cambi obbligati: al posto degli squalificati Koulibaly e Demme toccherà a Maksimovic e Lobotka. L’assenza di Kalidou, sempre in campo dal primo minuto dopo il lockdown, riporta in campo la coppia difensiva a cui si è affidato Gattuso nella prima parte della sua avventura, per quattordici gare, quando a causa dell’infortunio rimediato contro il Parma ha dovuto fare a meno di Koulibaly. Dovrebbe tirare il fiato anche Di Lorenzo, che è parso appannato in alcuni frangenti della gara contro la Roma, Hysaj è pronto a prendere il suo posto. Zielinski è diffidato, domenica al San Paolo arriva il Milan per la “sfida del cuore” di Gattuso, Elmas è pronto a completare le rotazioni del centrocampo con Fabian Ruiz confermato dal primo minuto. È tornato a disposizione anche Allan, pronto a dare il suo contributo nel finale di stagione. In attacco è forte la candidatura di Lozano, che non trova spazio nella formazione titolare da Napoli-Perugia del 14 gennaio scorso, ma anche a Marassi il messicano dovrebbe subentrare a gara in corso come alternativa al tridente composto da Politano, Mertens e Insigne. Nel reparto offensivo le alternative nella gestione dei cinque cambi sono tante: in corsa anche Callejon, che ha ritrovato il sorriso con i due gol contro Spal e Roma, e Younes.