Piove sul bagnato in casa Napoli. Victor Osimhen, tornato ad allenarsi in gruppo ieri pomeriggio, è uscito dal campo con una vistosa fasciatura con ghiaccio e zoppicando. Il bomber azzurro si è buttato a terra verso la fine della seduta mattutina e si è fatto curare dallo staff medico. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: