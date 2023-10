"Uno scatto e via" Flop Lindstrom con il Lecce: bocciatura totale nelle pagelle

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Jesper Lindstrom dopo Lecce-Napoli 0-4:

Il Mattino 5,5. La conclusione all'alba è inguardabile, eppure non era una cattiva occasione. C'è Gallo che è uno dei pochi lecesi che non rimedia schiaffoni. Un po' anche attaccante centrale, un po' largo sulla fascia. A seconda di come tira il vento. Il punto è che stramba male e di bolina stretta e spesso pare andare controvento.

Repubblica 6.

Corriere dello Sport 5,5. Sarà il caldo, boh, ma uno scatto e via. Poi, orientamente da scovare

Gazzetta dello Sport 5. Si sta ancora ambientando ma deve metterci anche un po' di testa: invece continua ad accentrarsi facendo mancare il riferimento a destra. E spedisce a ovest la bella occasione in area. Giusto uscire.