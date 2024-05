Kiss Kiss Napoli - Conte e De Laurentiis riflettono: giorni e ore decisive, ma il "silenzio fa rumore"

Ultime notizie SSC Napoli - Valter De Maggio ha parlato in apertura a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli della trattativa fra Antonio Conte e il Napoli di De Laurentiis:

"Il silenzio stampa non è solo quello dei tesserati, c'è un silenzio assordante con le voci di dentro da parte del Napoli per il futuro. Nessuno si sbilancia, nessuno chiude le porte a nessuno dei quattro allenatori. Noi però abbiamo lavorato per informarvi, com'è giusto che sia. Rispetto alla brusca frenata che vi raccontammo nei colloqui De Laurentiis-Conte qualche settimana fa, la novità di giornata è che ci sono momenti intensi di riflessione. Da una parte, il presidente De Laurentiis che ovviamente non è contento di questa stagione. E dall'altra, i momenti di riflessione di Conte. Chiaro che bisogna attendere, questione di ore o giorni? Queste riflessioni porteranno alla fumata bianca? Antonio Conte non ha ancora deciso ed è per questo che non è uscito allo scoperto. Neanche con le persone a lui più vicine. Ma sono i giorni cruciali.

Poi è chiaro che ci sono gli scenari diversi, dove si attendono Gasperini, Pioli e Italiano. Ma la vera novità è che sono momenti di riflessione intensa su Conte, da una parte e dall'altra. Regna il silenzio: nessuno dei protagonisti si sbilancia in nessun modo, non trapela più nulla".