Tuttosport - Forcing Torino su Cheddira: 5 milioni più due calciatori al Bari

Calcio Napoli - Come si legge su Tuttosport il Torino fa sul serio per acquistare subito l'attaccante Cheddira dal Bari in questa sessione di mercato:

"Ecco, allora, la proposta che Vagnati è pronto a consegnare a Luigi De Laurentiis , presidente del Bari, per Walid Cheddira , 24 anni, marocchino e protagonista ai mondiali in Qatar, capocannoniere della Serie B con 10 gol in sole 13 partite (ne ha saltate diverse per partecipare ai mondiali). Una prima punta vera, elemento potente ma pure agile e con un buon fiuto del gol. Il giocatore potenzialmente giusto per il Toro.

Il Bari al momento non ha intenzione di cederlo, tanto meno di svenderlo, ma davanti alla proposta granata (ripetiamo: 5 milioni più i prestiti di Demba Seck e Bayeye) potrebbe aprire alla partenza. Anche perché l’offerta del Toro è tutt’altro che al risparmio, di questi tempi per un club incassare 5 milioni non è un dettaglio di poco conto. Cheddira al primo posto, quindi".