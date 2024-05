Thiago Motta ha uno slogan in vista della partita contro il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - «Freschi di gamba e liberi di testa». È lo slogan che Thiago Motta ha scelto per la trasferta del Bologna a Napoli, ne scrive l’edizione odierna di Repubblica.

Thiago Motta lo ripete almeno tre volte nel consueto incontro con la stampa nel quale sembra molto più sorridente e rilassato della vigilia precedente:

“Tanto da chiuderla, fuori onda, scherzando: «Sono io deluso con voi perché avete parlato di delusione se non andiamo in Champions, non è così? Allora andiamo tutti d’accordo!»

Il Bologna avrà il primo match ball: se vince a Napoli e l’Atalanta batte la Roma domenica, qualificazione matematica. «Perché no? Abbiamo scritto la storia e questo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere: andare in Champions» non si nasconde più Thiago”