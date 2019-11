Strappo ADL-squadra, Tuttosport: il patron sta cercando di capire come ricucire la frattura. Dopo Liverpool valutazioni sul futuro di Ancelotti

Ultime Calcio Napoli - Prove di armistizio in casa Napoli tra De Laurentiis e squadra dopo i fatti accaduti nel post-gara con il Salisburgo. Raffaele Auriemma sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, traccia i possibili scenari che potrebbero verificarsi da tra le partite di Milano e Liverpool:

"Da sabato a mercoledì, cinque giorni cruciali, che serviranno soprattutto a De Laurentiis per capire se si potrà ricomporre la frattura fra club e squadra, acuitasi il 5 novembre scorso nel post Napoli-Salisburgo. Il patron non sarà presente sabato al Meazza, ma ad Anfield sì ed in quella notte di Champions potrà trarre le sue prime conclusioni, soprattutto sulla capacità dell’allenatore di rimettere in sesto una squadra troppo sfilacciata al suo interno".