Stangata D'Aversa: ecco quante giornate rischia di squalifica

Quante giornate di squalifica avrà D'Aversa per la testata a Henry? Ieri il tecnico del Lecce si è reso protagonista di un bruttissimo gesto al fischio finale della gara contro il Verona colpendo con una testata la punta scaligera nell'ultima giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport ipotizza uno stop fino a fine stagione per l'allenatore del Lecce:

"Nel Codice di giustizia sportiva, al comma 2 dell’art. 39, si legge: «Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato». Bisognerà dunque valutare le attenuanti (in particolare il comportamento di Henry), ma soprattutto le aggravanti, che in questo caso - visto il ruolo di D’Aversa e le modalità dello scontro - sono evidenti. L’ipotesi più accreditata per D’Aversa è quella di uno stop che lo tenga lontano dai campi fino a fine stagione, ma tutto dipende da che cosa ha in mano il Giudice".