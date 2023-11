SSC Napoli, Bianchini: "Maradona era il nostro biglietto da visita ma anche un limite, sulle maglie ecco conteniamo il fenomeno del falso"

Ultime notizie Napoli - Il chief revenue officer della SSC Napoli Tommaso Bianchini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Il nuovo design degli azzurri fa parte di una strategia di marketing più ampia, come racconta il chief revenue officer della SSC Napoli Tommaso Bianchini:

«Un ponte tra la città e i napoletani sparsi nel mondo. Al fischio finale di Udine, in contemporanea, abbiamo assistito a scene di esultanza a Napoli, Madrid, New York, in Asia. Napoli è diventata simbolo della volontà di rinascita dell’Italia. Il nostro compito è stato quello di associare la bellezza calcistica a quella della città e di promuovere un modello di calcio sostenibile.

Non a caso abbiamo creato il manifesto “New era”. Maradona era il nostro biglietto da visita ma anche un limite. Da qui l’anno zero impostato con i giovani talenti.

Maglie? In poche settimane siamo in grado di mettere sul mercato edizioni speciali, per intercettare le mode del momento. Abbiamo la replica della replica, un prodotto di minor qualità ma pur sempre ufficiale. Anche così siamo riusciti a contenere il fenomeno del falso»