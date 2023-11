Spunta un gesto di Osimhen che rappresenta un segnale distensivo verso il Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni di Victor Osimhen:

"Osimhen sarà il prezzo pregiato del prossimo mercato in estate e la sua valutazione dipenderà molto dal rendimento che riuscirà ad avere in Champions. Ma Victor per ora ha voglia soprattutto di riprendersi il Napoli, lasciandosi alle spalle l’infortunio e i problemi familiari degli ultimi due mesi. A Bergamo è riapparso per la prima volta senza maschera e il nuovo look rappresenta un taglio netto con il recente passato, comprese le tensioni con De Laurentiis. La foto con la maglia azzurra postata da VO9 sui social è un segnale distensivo, in attesa di novità sul rinnovo".