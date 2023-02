Spezia-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: Politano dai 1'? Avanza la candidatura di Ndombele

Luciano Spalletti predica calma ai suoi, sa che questo è un momento fondamentale per la corsa scudetto. Con lo Spezia, per la gara che si giocherà domani, dovrebbe confermare l’ossatura della formazione che ha affrontato la Roma ma qualche rotazione potrebbe esserci.

Luciano Spalletti

Napoli, le ultime di formazione

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Politano nelle ultime due gare tra Salernitana e Roma ha giocato solo cinque minuti e potrebbe essere riproposto sulla destra offensiva. Ieri sono rientrati in gruppo per l’intera seduta Rrahmani, Lobotka e Zielinski ma avanza la candidatura di Ndombele. Olivera scalpita ma in questo momento è complicato rinunciare a Mario Rui, Elmas è una risorsa preziosa ma a partita in corso.

