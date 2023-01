Il Mattino - Discorso alla squadra di Spalletti: con la Juve non vuole ripetere ciò che ha visto con l'Inter

E' la settimana di Napoli-Juventus, la partita più attesa di sempre per la società e la città partenopea. Luciano Spalletti non ha intenzione di rivedere quanto accaduto con l'Inter e allora parla alla squadra dopo la vittoria con la Sampdoria.

Napoli-Juve: discorso Spalletti alla squadra

Napoli - Rialza la testa il Napoli dopo la sconfitta contro l'Inter. Lo fa con la Sampdoria in trasferta in una partita praticamente perfetta dove non ha mai subito niente. Ora arriva la Juventus di Allegri per uno scontro diretto scudetto e Spalletti parla alla squadra. Questo quanto rivelato da Il Mattino:

La prestazione con l’Inter è ancora davanti ai suoi occhi e, chissà perché, gli continua a ronzare nella testa. Spalletti non perde chissà quanto tempo per parlare alla squadra per fare una breve analisi della prova con la Sampdoria. Spiegherà che il Napoli giocherà davanti a un grande pubblico che li ama e che lui sa che questa squadra, se fa le cose che lui dice di fare, è la più forte.