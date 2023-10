Simeone, la moglie: "Scudetto un premio ai sacrifici di Giovanni! A Napoli stiamo da dio, papà Diego ci ha detto una cosa"

Ultime notizie Napoli - Giulia Coppini, moglie dell'attaccante del Napoli Giovanni Simeone, è la protagonista di una social-sitcom sul suo profilo Instagram che conta 173 mila followers. E ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Sabato si torna a Verona. Partita speciale per lei e Giovanni.

Napoli è un po’ Argentina, non trova?

Gio primo argentino a vincere lo scudetto a Napoli dopo Maradona: dica la verità, quanto orgoglio c’è?

«Tantissimo, qui Maradona è una divinità. Non si può spiegare cosa abbiamo vissuto, l’emozione, la commozione. Sembrava di vivere in un film: un’incredibile cavalcata in attesa del gran finale. È stato un premio per la squadra e per la città, ma pure per Gio, per tutti i sacrifici che ha fatto in carriera. E una gioia immensa per noi compagne innamorate».