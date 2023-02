Rugby, l'Italia punta tutto su Capuozzo: talento italo-francese di origine napoletana!

Ultime notizie. Sta per iniziare il torneo 6 Nazioni di Rugby, la competizione più attesa al quale parteciperà anche la Nazionale italiana! Oggi l'esordio con il match Italia-Francia, con gli azzurri chiamati subito ad affrontare la favorita del torneo.

Ange Capuozzo

E c'è anche una notizia che farà piacere ai napoletani: il talento della nazionale italiana di Rugby, infatti, ha origini napoletane! Si chiama Ange Capuozzo (e il cognome dice tutto), ha 24 anni ed è italo-francese: lui infatti è nato in Francia, a Le-Pont-de-Claix, ma i suoi genitori hanno origini napoletane! I suoi nonni, infatti, emigrarono da Napoli alla Francia dopo la seconda guerra mondiale, in cerca di fortuna.

Capuozzo, però, ha scelto di lottare con la Nazionale italiana e in qualche modo rappresenterà anche la città di Napoli al Torneo 6 Nazioni di Rugby. Lui è il vero talento dell'ItalRugby, il giocatore più in forma e quello sul quale tutti puntano per ben figurare al torneo.