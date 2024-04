Retroscena Buongiorno-Napoli: ecco perché gli azzurri non hanno affondato il colpo a gennaio

Calciomercato Napoli - Tra gli obiettivi del Napoli per la difesa c'è certamente Buongiorno del Torino come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere delo Sport:

"È il caso di Buongiorno, uno dei difensori centrali più ambiti sul mercato italiano, un gigante che il Torino valuta 40 milioni e che De Laurentiis ha provato a sondare già a gennaio, nel bel mezzo di una sessione conclusa con un nulla di fatto per quel che concerne il reparto difensivo. Piuttosto che investire per un profilo di spessore ma non riconosciuto di primissima fascia, il Napoli ha preferito aspettare, ha scelto di attendere l’estate per valutare quali e quante opportunità".