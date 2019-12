Rescissione Ancelotti-Napoli, Repubblica: ADL ha risparmiato 3,5 milioni. Il patron se ne è liberato senza alcun rimpianto

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla rescissione contrattuale avvenuta tra il Napoli e Carlo Ancelotti che ha permesso al club azzurro di risparmiare una discreta somma.

"La rivoluzione s’è compiuta anche ufficialmente nelle ultime ore, col passaggio di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, dove il suo debutto è previsto per il 26 dicembre. Il Napoli come previsto lo ha liberato senza opporre alcuna resistenza e addirittura con un pizzico di sollievo, visto che la risoluzione consensuale del contratto con l’ex allenatore (la cui scadenza era prevista per giugno, con l’opzione per la stagione successiva) permetterà al club azzurro di risparmiare circa 3.5 milioni. Non è stato il tornaconto economico, però, a ispirare le dure parole di Aurelio De Laurentiis al termine della cena di Natale con la squadra, in cui il presidente ha voltato pagina e tagliato i ponti con il passato con inattesa durezza. «Il brutto tempo è passato e il sole sta già sorgendo all’orizzonte. Ora c’è Rino Gattuso e sono convinto che saprà traghettarci di nuovo verso la Grande Bellezza: quella a cui c’eravamo abituati e che dobbiamo ritrovare in fretta». Così parlò De Laurentiis, dando la netta sensazione di essersi liberato senza alcun rimpianto di Ancelotti, almeno non di natura professionale"