Repubblica - Un gesto discutibile di De Laurentiis non è sfuggito per niente a Spalletti ieri: il retroscena

Napoli Calcio - L'edizione napoletana di Repubblica racconta un dettaglio piuttosto emblematico riguardo la cittadinanza onoraria di Napoli conferita ieri a Luciano Spalletti. C'è un gesto del presidente De Laurentiis che spiega davvero molte cose su quanto accaduto con il suo ex allenatore secondo Repubblica.

Ecco cosa si legge sulle pagine di Repubblica:

"Emblematico il teatrino andato in scena ieri mattina nella Sala dei Baroni, che merita d’essere raccontato nei dettagli. Il presidente era seduto in prima fila e nel momento magico in cui è stata consegnata l’onorificenza al novello ct della Nazionale ha chinato la testa sul suo smartphone, immergendosi in un lungo scambio di messaggi in chat che evidentemente non poteva essere rimandata. Il tecnico toscano — alla cui vista periferica non sfugge mai nulla — se n’è subito accorto ed è passato microfono alla mano al contrattacco".