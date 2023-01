Repubblica - Scontri tifosi Napoli-Roma: ultrà incappucciati con sassi, cinghie e aste di bandiere

L'analisi di Repubblica su quanto accaduto nelle ultime ore riguardo i violenti scontri dei tifosi di Napoli e Roma:

Gli ultrà camminano lungo l’autostrada incappucciati, con in mano sassi, cinghie e aste di bandiere come bastoni. Intorno, si accendono i fumogeni e scoppiano i petardi. Il traffico si blocca. Alla scena assistono gli automobilisti. Quelli che viaggiano verso nord scartano di lato e accelerano per allontanarsi, quelli che vanno a sud rallentano per vedere. «Sembrava una guerra, si capiva che stavano preparando una battaglia», racconta uno di loro.