Quagliarella: "Mazzarri poteva essere una scelta strana, il cambio in panchina non è mai facile! Di Walter mi piace una cosa"

Ultime notizie Napoli - Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli e Sampdoria, ora opinionista negli studi di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo uno stralcio.

L'effetto nuovo allenatore?

«Il cambio in panchina non è mai facile. Ma vedo il Napoli che è ancora lì. La vittoria di Bergamo è stata fondamentale per restare in scia. Siamo ancora a novembre e il campionato è ancora molto lungo. Può succedere di tutto».