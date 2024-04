Osimhen-Lukaku, è sfida tra due giganti d’ebano: esplosività contro volume, due tra i migliori centravanti al mondo

Victor Osimhen e Romelu Lukaku, due attaccanti a confronto. È evidente che “Osi” ha una maggiore elasticità per un fisico più flessuoso e leggero: 1,85 mt per 78 kg. Lukaku è un attaccante muscolare che supera il metro 90 e pesa un quintale. Non è certo uno sprinter ma è potente.

Osimhen e Lukaku a confronto

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, ci sono 5 anni di differenza tra l’uno e l’altro con il napoletano chiaramente più giovane. Sono due tra i primi 10 migliori centravanti al mondo. Curioso il fatto che se Osimhen, come probabile, dovesse andare via verso una squadra estera, disponibile a sborsare i 130 milioni di euro della clausola, non è escluso che Lukaku diventi il suo sostituto in azzurro. Il prossimo ds del Napoli Manna avrebbe individuato nel belga la prima alternativa in attacco in caso di partenza di Osimhen. Il rendimento dei tandem d’attacco in serie A è lo stesso: 33 reti per il duo napoletano e 33 per quello giallorosso. Curiosa la statistica ma veritiera. La sfida tra i due giganti d’ebano è roba forte apprezzata dagli esteti. Esplosività contro il volume. Certo è che se Osimhen fuggisse in contropiede e avesse Lukaku come dirimpettaio lo fulminerebbe in 5 metri. Vero pure è che in acrobazia se saltassero entrambi di testa l’esplosività di Osimhen non reggerebbe contro la dominanza fisica di Lukaku che agirebbe incontrastato nel suo cilindro di manovra. Alla voce assist pareggiano: 3 per parte con tanti saluti a chi li inquadra ingenerosamente come dei solisti.