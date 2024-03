Recupero Osimhen, Gazzetta: strategia della cautela è stata quella più ragionevole, con l'Atalanta ci sarà

Notizie Napoli calcio. Con tutta probabilità saranno gli ultimi mesi di Victor Osimhen in maglia Napoli, ma mai come in questo momento gli azzurri hanno bisogno del proprio bomber per cercare un'incredibile rimonta per la prossima Champions League.

Recuper Osimhen Napoli-Atalanta, le ultime

Delle condizioni di Osimhen in vista di Napoli-Atalanta, ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

La presenza del nigeriano per la sfida con l’Atalanta di sabato non sembra essere in discussione. Non è un affaticamento muscolare, sofferto ormai due settimane fa dopo la partita col Barcellona, che potrà tenerlo fuori da un impegno così importante come lo scontro diretto contro una rivale nella corsa alla prossima Champions League. Ha saltato la trasferta di San Siro pur venendo convocato, tra qualche giorno invece riprenderà il suo posto nell’undici titolare di Calzona. La strategia della cautela è parsa quella più ragionevole.