CorSport esalta il Napoli di Spalletti: gli immortali degli Scudetti presto avranno compagnia

Notizie Napoli calcio - "Gli immortali del primo e del secondo scudetto di questo passo avranno presto compagnia nel museo della storia azzurra", apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha esaltato il lavoro fatto fin qui dal Napoli di Spalletti.

Scudetto Napoli, il CorSport applaude Spalletti

Il quotidiano oggi in edicola ha voluto sviluppare diversi parallelismi tra questo Napoli e quelli dei due tricolore conquistati nell' 86/87 e 89/90. Si legge che "Osi, Kvara e gli altri stanno cavalcando come Varenne verso la gloria", ponendo l'accento sull'incredibile annata degli azzurri: 23 vittorie in 27 gare stagionali (comprese tutte le competizioni), un cammino da record assoluto.

Il Corriere poi conclude passando al setaccio le squadre, con alcuni avvicinamenti e contrapposizioni: "E se la crescita di Lobotka vale l'innesto di Romano a ottobre '86 e l'esplosione di Osi e Kvara fa il paio con le gesta di Giordano, Careca e Carnevale, sullo sfondo c'era un divino Diego e oggi invece un allenatore di nome Luciano che dirige divinamente".