Napoli da record in casa, Spalletti ha nel mirino un incredibile primato del secondo Scudetto

Notizie Napoli calcio - E' un cammino da record quello avuto fin qui dal Napoli in campionato. Ben 17 vittorie su 20 incontri, per un totale di 53 punti che valgono il momentaneo +13 sulla seconda (nessuno ci era mai riuscito dopo 20 giornate). La squadra di Spalletti vuole continuare la sua cavalcata verso il tricolore e domani in casa dello Spezia proverà ad allungare ancora.

Napoli Spalletti, il dato record ed il paragone con il secondo Scudetto

Numeri incredibili per il Napoli di Spalletti, che ha una media punti superiore alle squadre dei due Scudetti. Come se non bastasse, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea un altro record che l'attuale formazione partenopea ha nel mirino: quello delle vittorie consecutive in casa, che appartiene al Napoli dell'ultimo tricolore.

Allora la formazione di Alberto Bigon infilò undici successi consecutivi tra le mura amiche dell'allora San Paolo da dicembre alla conclusione del torneo, con la vittoria contro la Lazio che portò alla conquista del titolo. Oggi il gruppo di Spalletti è già a quota otto, avendo iniziato la striscia proprio nella gara d'andata contro lo Spezia: mancano dunque tre partite (Cremonese, Lazio e Atalanta) per pareggiare il record, quattro (Milan) se si vuole superarlo.