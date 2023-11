CorSport - L’infortunio di Mario Rui preoccupa il Napoli: sondati tre terzini sinistri svincolati

Calciomercato Napoli, situazione in evoluzione. Il quadro clinico di Mario Rui preoccupa non poco il Napoli. La sensazione è che l'infortunio del terzino portoghese possa essere davvero più grave del previsto tanto che il club starebbe già sondando una sorta di short list per quanto riguarda i terzini mancini svincolati. Una precauzione in più in attesa di avere il responso definitivo dagli esami strumentali.

Infortunio Mario Rui

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli sta guardando agli svincolati per il terzino sinistro. Sarebbero tre i nomi che a Castel Volturno tengono in considerazione qualora non giungessero buone notizie per Mario Rui: Marvin Pattenhard, Nico Schulz e Danny Rose.