Marcolin: "Scudetto? La Juve può ancora farcela: alla Lazio recuperammo 9 punti di svantaggio"

Calcio Napoli - Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport:

La situazione extra calcio può condizionare le prestazioni dei calciatori della Juventus?

«Penso di no. Ci sono due percorsi, uno del campo e l’altro fuori. Quando giochi, certe cose non ti toccano. E poi le varie notizie sono già uscite, c’è stato quindi stato tempo per assimilarle. Credo che i bianconeri siano concentrati sui risultati da ottenere. Allegri dice sempre che il mese decisivo è quello di gennaio. Ecco, io penso che quest’anno sia quello di marzo. Si può riaprire il campionato: se l’Inter batte il Napoli, mette benzina nel proprio serbatoio, ma pure in quello di Milan e Juventus, anche perché i partenopei avranno un calendario non semplice».

Quindi la Juventus può tornare in corsa per il titolo?

«Penso di sì, questo sarà il mese della verità. Se il Napoli dovesse inciampare, le altre squadre devono provare ad approfittarne. Io ne so qualcosa per quando abbiamo vinto lo scudetto con la Lazio, eravamo a 9 punti dalla Juve e mancavano meno partite rispetto a quelle del campionato attuale. Con i tre punti fai presto ad accorciare. Ora inizia un secondo campionato».