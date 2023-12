La Stampa critica De Laurentiis: per rivincere lo scudetto bastava non commettere certi errori

Napoli calcio - L'edizione odierna de La Stampa attacca il presidente De Laurentiis:

"Il cartellone però, alla vigilia di Juventus-Napoli, non rimane scoperto: ecco spuntare l’alta etoile della sparata facile. «In Italia non si può vincere ogni anno senza fare imbrogli»: le parole sono di Aurelio De Laurentiis, e di chi se no. La faccia un filo imbarazzata è quella invece del suo ex tecnico, il ct Luciano Spalletti, lì al suo fianco. Al netto delle idee del presidente del Napoli, è già qui, ci sarebbe anche un’altra via per provare a rivincere il titolo: non sbagliare clamorosamente la scelta dell’allenatore degli acquisti. E qui siamo ai titoli di coda"