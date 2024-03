L'assurdo editoriale di Gazzetta: Juan Jesus ha sbagliato tre volte, ha preteso di assolvere Acerbi nel nome della vecchia regola mafiosetta 'cose di campo'

Ultime notizie SSC Napoli - Giancarlo Dotto, editorialista oggi sulla Gazzetta dello Sport, analizza il caso Juan Jesus-Acerbi.

I tre 'errori' di Juan Jesus

Secondo quanto scritto dal giornalista Giancarlo Dotto, Juan Jesus è un ragazzo "rispettato da compagni e avversari, zero stravaganze e nessuna sindrome delirante. Serenità e normalità non sempre bastano, in certi casi vanno incendiate dal coraggio. Tra domenica sera e ieri Jesus ha sbagliato tre volte"