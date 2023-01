Kvaratskhelia a rischio per Salernitana-Napoli? Cosa trapela da Castel Volturno

Calcio Napoli - Kvaratskhelia recupera per Salernitana-Napoli? ieri il georgiano non ha preso parte alla gara di Coppa Italia perché aveva l'influenza. E' rimasto a casa e ha visto la partita in tv come si legge sul Corriere dello Sport. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti in vista del derby di sabato alle ore 18 allo stadio Arechi.

Kvaratskhelia a rischio per Salernitana Napoli?

Ecco cosa si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: