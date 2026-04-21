McTominay e Gilmour, relax da spettatori col padel: la struttura li 'tutela' così | FOTO

Ore di relax a Padel domenica scorsa, giorno libero dopo Napoli-Lazio, per Scott McTominay e Billy Gilmour allo Sport Village di Qualiano.

Lo svela la stessa pagina ufficiale:

“In casa SportVillage due grandi protagonisti del calcio azzurro, Scott McTominay e Billy Gilmour, per una domenica all’insegna del relax con una partita a padel”.

Per accoglierli al meglio e garantire loro il massimo della privacy e del comfort, abbiamo deciso di aprire le porte di casa nostra esclusivamente per loro”.