La vera pugnalata non è arrivata ieri da Conte e squadra

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La vera pugnalata non è arrivata ieri da Conte e squadra

C'è un'immagine che più di tutte spiega questo momento che sta vivendo il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Si può fischiare una squadra che un anno fa ha vinto lo Scudetto contro tutto e tutti? Quanto accaduto ieri in Napoli-Lazio è solo la conseguenza mentale e fisica di ciò che poteva essere e non è stato. Il pareggio del Tardini ha tagliato le gambe ad una squadra che, da quando c’è Conte in panchina, ha sempre fatto della grinta e della motivazione il suo mantra. Senza quelle, probabilmente, non sarebbe arrivato il quarto scudetto.

Già, lo scudetto. C’è chi dopo un solo anno quasi ci sputa sopra, lo minimizza come se tutto fosse dovuto. Anzi, si sostiene che bisogna dire grazie all’Inter - e le sue avversarie dello scorso torneo - se alla fine a Napoli si è riusciti in un’impresa epica. Uno schiaffo in pieno volto a chi ha messo cuore, testa e gambe affinché quel sogno diventasse realtà. Vero, nel calcio non si deve vivere di ricordi. Il presente dice che il Napoli deve blindare la Champions restando al secondo posto. Le premesse della stagione erano altre, ma il cammino è stato più complicato per le note vicissitudini.

Napoli-Lazio 0-2: la reazione dello stadio Maradona

La contrapposizione del tifo ieri ha mostrato un’immagine chiara ed eloquente. Al termine del primo tempo, giocato in modo osceno dagli azzurri, sono piovuti giù fischi che non si sentivano dal periodo Garcia-Mazzarri-Calzona. Ma la vera ‘pugnalata’ è arrivata quando la gente ha iniziato a lasciare il loro posto senza aspettare il fischio finale. Un modo, per carità libero, che sa di resa. Una sorta di voltare le spalle ad un gruppo che, lo ricordiamo, un titolo in questa stagione l’ha portato a casa e si chiama Supercoppa. L’immagine vera resta quella delle due Curve che hanno sempre incitato e sostenuto anche se sul campo si è visto di tutto e di più, in senso negativo, contro la Lazio. Tra l'altro Conte ha voluto pubblicamente ringraziarli in conferenza stampa.

Non stiamo qui a dare le famose patenti del tifoso, ci mancherebbe. Criticare, incazzarsi e reagire di pancia fa parte di ognuno di noi durante ed a fine gara. Però voltare le spalle ad un gruppo che in due anni ha portato uno Scudetto ed una Supercoppa probabilmente è ingeneroso.

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