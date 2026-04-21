Sky, Modugno: "De Bruyne: è questo il vero problema". Poi spiega l'autogol di Lukaku

Cosa sta succedendo al Napoli? Esiste un problema De Bruyne e quali sviluppi per il caso Lukaku? Di tutto questo ne ha parlato Francesco Modugno, giornalista di Sky, presente ieri negli studi di Televomero per Il Bello del Calcio, programma condotto da Claudia Mercurio.

Napoli-Lazio e caso Lukaku, parla Modugno di Sky

Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa. Modugno prova a darsi una spiegazione per la prestazione di Napoli-Lazio così:

“Il Napoli si è fermato a Parma, può accadere quando sei costretto a rincorrere che sbagli una partita, la squadra si è smarrita con un crollo emotivo. Poi c’è una proposta di gioco simile a quella della scorsa stagione ma senza intensità mentale e fisica fai fatica ed il Napoli sta facendo fatica”.

Ci sarebbe anche un problema strutturale:

"La catena di destra quando c’erano Di Lorenzo, Politano e Neres la catena di forza funzionava, adesso giocando con McTominay sulla trequarti, il ragazzo ha altre caratteristiche e quindi fa fatica”.

Maurizio Sarri va via di nuovo coi tre punti dal Maradona:

“Sul gol della Lazio vedo il Napoli di Sarri con Insigne che lancia Callejon e Mertens che va chiudere, vedo davvero il Napoli di Sarri.

Per quanto riguarda invece De Bruyne:

“C’è un fondo di verità sulle parole di Marino sui Fab Four visto che tutti insieme in questo momento danno poco impulso alla squadra. Cosa diversa è contestare l’acquisto di De Bruyne, io concordo sul fatto che il Napoli lo scorso anno aveva un grande centrocampo ma se hai la possibilità di aggiungere la qualità ed esperienza di De Bruyne. Non ha prescritto il medico che devono giocare tutti e 4 insieme, giocare 70 partite in un anno e schierare solo 3. E parliamo di un giocatore che è stato sei mesi fermo”.

Infine sulla querelle con Lukaku: