Ufficiale: il Giudice Sportivo ha multato di nuovo la SSC Napoli

Ultime notizie: il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni in seguito alla 33esima giornata di Serie A giocata lo scorso week-end, che include anche la partita Napoli-Lazio 0-2 allo stadio Diego Armando Maradona. Alla SSC Napoli è stata comminata l'ennesima ammenda che costringerà il club partenopeo a sborsare 5mila euro a causa del comportomento illecito di alcuni tifosi sugli spalti.
Si tratta dell'ennesima multa per la SSC Napoli, ecco perché: nel dettaglio una lattina lanciata verso il settore ospiti e di due bottiglie di plastica lanciate in campo dai tifosi napoletani durante la partita giocata sabato ore 18:00 al Maradona. Ecco nel dettaglio la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Napoli: