Ufficiale: il Giudice Sportivo ha multato di nuovo la SSC Napoli

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Ufficiale: il Giudice Sportivo ha multato di nuovo la SSC Napoli

La decisione del Giudice Sportivo dopo Napoli Lazio 0-2

Ultime notizie: il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni in seguito alla 33esima giornata di Serie A giocata lo scorso week-end, che include anche la partita Napoli-Lazio 0-2 allo stadio Diego Armando Maradona. Alla SSC Napoli è stata comminata l'ennesima ammenda che costringerà il club partenopeo a sborsare 5mila euro a causa del comportomento illecito di alcuni tifosi sugli spalti.

Multa alla SSC Napoli

Si tratta dell'ennesima multa per la SSC Napoli, ecco perché: nel dettaglio una lattina lanciata verso il settore ospiti e di due bottiglie di plastica lanciate in campo dai tifosi napoletani durante la partita giocata sabato ore 18:00 al Maradona. Ecco nel dettaglio la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Napoli:

  • Ammenda di € 5.000,00: alla SSC Napoli per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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