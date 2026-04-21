Rocchi a Open Var: "Rigore Napoli-Lazio? Scelta giusta, ho apprezzato molto l'atteggiamento di Zufferli"

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Rocchi a Open Var: Rigore Napoli-Lazio? Scelta giusta, ho apprezzato molto l'atteggiamento di Zufferli

Gianluca Rocchi ha analizzato il rigore fischiato in Napoli-Lazio a Open Var

Ultime notizie - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha commentato alla trasmissione Open Var gli epsiodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato. Rocchi ha commentato anche Napoli-Lazio, in particolare il rigore concesso alla squadra di Sarri per fallo commesso da Lobotka ai danni di Noslin.

Rocchi a Open Var: "Giusto il giallo a Lobotka su Noslin"

Queste le parole di Gianluca Rocchi sull'episodio Lobotka-Noslin che ha portato al calcio di rigore in favore della Lazio: "La decisione è corretta perché comunque c'è contesa del pallone. Come sappiamo, anche la disciplina ultimamente su questa materia è stata molto rivista; soprattutto, quando tu dai calcio di rigore, non si va a penalizzare anche con il cartellino rosso, a meno che non ci sia qualcosa di non genuino, una trattenuta, per esempio. Mi piace molto l'atteggiamento che ha l'arbitro per come decide in campo il rigore, preso benissimo, con sicurezza e decisione, cartellino giallo immediato. Ecco, questo è l'esempio lampante di quello che i ragazzi devono fare sul terreno di gioco, perché con una decisione così pronta, serena e tranquilla, il Var lavora in 5 secondi e ti supporta la decisione".

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