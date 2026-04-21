Marino: "Al Napoli è capitata la cosa più brutta in assoluto: fa riflettere"

Napoli-Lazio, i FabFour insieme che non convincono, le strategie di calciomercato e il caso Lukaku: di tutto questo ha parlato Pierpaolo Marino a Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio, programma condotto da Claudia Mercurio.

L'ex direttore generale della SSC Napoli, a proposito della sconfitta allo stadio Maradona, come si legge dal comunicato stampa, si legge:

“Sta succedendo quello che non avremmo mai voluto che succedesse, c’è un Napoli che nel momento in cui era la belva che stava inseguendo la lepre ha mollato. Quello che preoccupa di più è quello riguardo a cosa saranno queste cinque partite future, al di là degli incontri tra Conte e De Laurentiis dove ognuno dice una cosa, c’è il verdetto del campo.

Se la squadra manda segnali negativi non c’è da discutere molto tra Conte e De Laurentiis e bisogna cogliere questi segnali e se si continua cosi bisogna rifondare. Gli ultimi segnali sono stati molto negativi. Per me la partita del Napoli contro la Lazio è stato davvero il nulla”.