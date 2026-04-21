Sorpresa Il Mattino: "Non solo De Bruyne, siamo sicuri di Hojlund? Vale la pena?"

Napoli-Lazio è stato considerato da molti il punto più basso della stagione per l’atteggiamento e la mancata prestazione: al pari di PSV-Napoli o addirittura anche peggio per qualcuno. Come per Guido Trombetti che nel suo editoriale per Il Mattino oggi in edicola l’ha definita la peggior partita dell’anno e forse dell’intera era Conte e della sua carriera.

Calciomercato Napoli, i dubbi de Il Mattino su De Bruyne e Hojlund

Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne

Poco importa della giustifica di Leonardo Spinazzola: gli va dato merito per averci messo la faccia - si legge - ma non è sufficiente. Da qui partono poi i quesiti sui giocatori per la prossima stagione considerando un'età media piuttosto alta che anche sta incidendo sulla stagione del Napoli.

Ecco quanto si legge: