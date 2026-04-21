Sorpresa Il Mattino: "Non solo De Bruyne, siamo sicuri di Hojlund? Vale la pena?"

Napoli-Lazio è stato considerato da molti il punto più basso della stagione per l’atteggiamento e la mancata prestazione: al pari di PSV-Napoli o addirittura anche peggio per qualcuno. Come per Guido Trombetti che nel suo editoriale per Il Mattino oggi in edicola l’ha definita la peggior partita dell’anno e forse dell’intera era Conte e della sua carriera.
Poco importa della giustifica di Leonardo Spinazzola: gli va dato merito per averci messo la faccia - si legge - ma non è sufficiente. Da qui partono poi i quesiti sui giocatori per la prossima stagione considerando un'età media piuttosto alta che anche sta incidendo sulla stagione del Napoli.
Ecco quanto si legge:
“Kevin De Bruyne. Siamo sicuri che valga la pena puntare ancora su di lui? E poi c'è il problema del centravanti. Siamo sicuri che Hojlund è il centravanti che serve al Napoli? Occorre pensarci bene anche perché è uno dei pochi ad avere mercato".