Panchina Napoli, Monti: "ADL fenomenale: prevedo questa mossa a fine stagione"

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Panchina Napoli, Monti: ADL fenomenale: prevedo questa mossa a fine stagione

Futuro Conte e Napoli-Lazio, il commento di Gianluca Monti

Anche Gianluca Monti, presente negli studi di Televomero per Il Bello del Calcio, programma che vede la conduzione di Claudia Mercurio, ha commentato la disfatta di Napoli-Lazio e tutti i possibili sviluppi di fine campionato tra il futuro di Antonio Conte e il calciomercato del Napoli.

Napoli-Lazio, il commento di Gianluca Monti 

Ecco le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa: 

“Se hai staccato mentalmente sotto l’aspetto della grinta vuol dire che il re è nudo e quindi sotto non c’era niente. Se non trovi chiavi oltre questo deve esserci una proposta di gioco. Non mi preoccupano le cinque gare che mancano perché saranno come le altre e in generale la proposta di gioco è molto povera”.

Non è solo una questione caratteriale e di approccio, ma anche e soprattutto tecnica come evidenzia il giornalista de Il Mattino

 “Oltre ai vari aspetti caratteriali c’è anche il calcio, il Napoli propone poco calcio. Il Napoli ha vinto spesso partite brutte, c’è da sottolineare questo”.

C’è un equivoco De Bruyne nel Napoli? Una domanda che si trascina da un anno, nel frattempo l’esperimento dei FabFour va verso l'accantonamento

 “Il Napoli fa fatica a digerire un giocatore come De Bruyne, il Napoli quando palleggia fa fatica e quindi al Napoli serve un giocatore stile box to box come McTominay e non un giocatore con la palla come De Bruyne. 

Il Napoli ha bisogno di giocatori che vanno senza palla; io non faccio un discorso di valore ma non era il giocatore giusto che serviva al Napoli. Per me l’esperimento sui Fab Four è fallito, andiamo troppo piano per poter vederli insieme”.

Infine Monti sulla panchina del Napoli si pronuncia così: 

“De Laurentiis è un grande accompagnatore, lui è fenomenale nelle trattative con gli allenatori. Lui ha una sua strategia ed ottiene sempre quello che voleva, per me proverà a salutarsi con un finto vogliamoci bene”.

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