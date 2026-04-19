Rai, Perillo: "Il Napoli va forte su Gila. E' in vantaggio su tutti per due motivi"

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Rai, Perillo: Il Napoli va forte su Gila. E' in vantaggio su tutti per due motivi

Le parole di Antonello Perillo, giornalista Rai

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli accelera sul mercato e mette nel mirino Mario Gila, difensore della Lazio considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il club azzurro si muove con decisione, consapevole della necessità di intervenire in difesa con un giocatore giovane ma già pronto.

Napoli su Gila

Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Antonello Perillo, l’interesse per il centrale spagnolo è concreto e ben avviato. "Occhio. Il Napoli va forte su Mario Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Conte. Difensore dotato di gran tecnica, rapido, aggressivo in anticipo, abituato a difendere alto, bravissimo nelle uscite dal basso palla al piede, Gila ha confermato tutte le sue qualità annullando Hojlund nella sfida di ieri al Maradona."

Il profilo di Gila convince per caratteristiche tecniche e margini di crescita, ma anche per la capacità di adattarsi a un sistema difensivo moderno e propositivo. La Lazio, però, non intende fare sconti: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il contratto del difensore scade nel 2027, ma il club biancoceleste potrebbe valutare una cessione già in estate per evitare complicazioni future. Inoltre, una parte dell’incasso andrebbe al Real Madrid, che conserva una percentuale sulla rivendita.

Sul giocatore non c’è solo il Napoli: anche Milan, Inter e Aston Villa hanno mostrato interesse, seppur con livelli diversi di convinzione. Tuttavia, il club partenopeo sembra in vantaggio grazie a una strategia chiara: anticipare la concorrenza e garantire al giocatore un ingaggio importante, superiore ai tre milioni netti a stagione più bonus.

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