De Bruyne in bilico: scarso feeling con Conte e clausola per un addio 'anticipato' | ESCLUSIVA

Una stagione da chiudere, un futuro tutto da scrivere e forse l’ultimo Mondiale da affrontare da stella assoluta con la maglia del Belgio. È un momento cruciale nella carriera di Kevin De Bruyne.

L’approdo al Napoli era cominciato con le migliori premesse, dopo il congedo da autentica leggenda dal Manchester City: 422 presenze, 108 gol, 170 assist e 19 trofei vinti tra Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup e Community Shield. Un palmarès straordinario, che gli è valso persino un maxi murale nel training center del City. Un ciclo finito, e una nuova avventura pronta a cominciare: stavolta in Italia, nel club campione d’Italia, alla vigilia del Centenario.

CalcioNapoli24 vi propone in esclusiva alcuni dettagli inediti sulla trattativa e, soprattutto, anticipazioni sul futuro del fuoriclasse belga: un futuro che, clamorosamente, potrebbe essere lontano dal Golfo.

Calciomercato Napoli, De Bruyne resta o va via? Lo scenario

Kevin De Bruyne e Antonio Conte

Il colpo De Bruyne, firmato Giovanni Manna, doveva rappresentare la ciliegina sulla torta del Napoli campione d’Italia, ulteriormente rinforzato da una campagna acquisti faraonica con 10 nuovi innesti nella sessione estiva ed oltre 140 milioni investiti. Una trattativa nata e sostanzialmente chiusa già a marzo. Sul tavolo del belga c’erano anche altre offerte importanti, ma alla fine De Bruyne ha scelto Napoli: decisivi la forza del progetto, i margini di crescita del club e il contesto ideale trovato in città anche per la sua famiglia.

Un affare chiuso più per il progetto di crescita della SSC Napoli che per il progetto tattico di Antonio Conte. Perché fino alla sera della vittoria contro il Cagliari i segnali sulla permanenza del tecnico salentino in panchina non erano affatto positivi. Anzi, Conte pensava seriamente di lasciare il Napoli dopo un solo anno, e soltanto il rilancio decisivo del presidente De Laurentiis, arrivato proprio nella serata della festa scudetto, lo ha convinto a restare almeno per un’altra stagione. In caso di addio, al Napoli sarebbe arrivato Massimiliano Allegri, che — un po’ come il Milan con Modric — avrebbe rifondato la squadra partendo proprio da un campione di esperienza internazionale come De Bruyne, attorno al quale costruire il nuovo assetto tecnico.

De Bruyne ha firmato con il Napoli un contratto di due anni, con opzione per il terzo, bonus alla firma da 10 milioni, parte fissa da 5,5 milioni e ulteriori bonus raggiungibili legati a obiettivi personali e di squadra. L’inizio era stato incoraggiante, tra gol e assist, ma anche segnato da una collocazione tattica ancora tutta da definire. Poi il buio: l’infortunio contro l’Inter, arrivato dopo aver trasformato un calcio di rigore, e cinque mesi complicatissimi di riabilitazione, trascorsi lontano da Napoli insieme a specialisti di fiducia.

Nel mezzo, però, un feeling mai davvero sbocciato con Antonio Conte: più bassi che alti, sostituzioni ripetute e, da ultimo, la bocciatura all’intervallo contro la Lazio. Segnali che hanno iniziato a far emergere le prime crepe.

Mercato Napoli, dove può andare De Bruyne

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, De Bruyne starebbe valutando anche l’ipotesi di interrompere la sua avventura in Italia dopo una sola stagione, complice pure un rapporto mai del tutto idilliaco con la direzione tecnica.

E c’è di più: una clausola inserita nel contratto glielo consentirebbe.

In sostanza, il belga potrebbe decidere unilateralmente di lasciare il Napoli dopo un solo anno dietro il pagamento di una penale, una sorta di buonuscita. Per andare dove? L’ipotesi MLS negli Stati Uniti lo affascina, ma restano vive anche le suggestioni di un ritorno romantico in Belgio, di un’esperienza in Turchia o di una scelta di vita in Medio Oriente.

Molto dipenderà da queste ultime cinque partite: dal finale di stagione del Napoli, dalla qualificazione in Champions, dalla permanenza o meno di Conte e dall’eventuale disponibilità di De Bruyne ad accettare un ruolo non pienamente centrale nel progetto tecnico. Scenario apertissimo: non sono esclusi colpi di scena.

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