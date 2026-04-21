Starace: "Conte? Inutile che dicono ‘va in nazionale’, rimane a Napoli! Vuole blindare il secondo posto"

Ultime notizie SSC Napoli - Su Radio Kiss Kiss Napoli parla Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, dopo la sconfitta degli azzurri contro la Lazio e toccando anche il futuro di Antonio Conte e il rapporto con Maurizio Sarri.

“Non bisogna far drammi, il Napoli ha perso, sì ha perso male, però resta secondo e il comandante Conte vuole blindare quel secondo posto. Quando succede non deve essere un dramma, anzi bisogna capire dove si è sbagliato per poter correggere l’errore. E ripartire, e ripartire al massimo della potenza perché noi non possiamo cadere nelle trame degli altri, quindi dobbiamo rimanere sempre a galla.

Conte? È normale che rimanga con noi fino alla fine, è inutile che dicono ‘va in nazionale’, Conte rimane a Napoli, rimane con noi, per noi è un piacere. Il mister se lo merita, poi ecco, una persona del sud può stare meglio al sud, non vedo un posto migliore che non sia Napoli.

Il mister Sarri l’ho trovato un po’ così, però lui mi ha detto che è stato un po’ male, ha avuto un mese di problemi. Problemi che adesso stava migliorando e che mi fa piacere per lui”