Starace: "Conte? Inutile che dicono ‘va in nazionale’, rimane a Napoli! Vuole blindare il secondo posto"

Le Interviste  
Starace: Conte? Inutile che dicono ‘va in nazionale’, rimane a Napoli! Vuole blindare il secondo posto

Futuro Conte, Tommy Starace ne ha parlato così

Ultime notizie SSC Napoli - Su Radio Kiss Kiss Napoli parla Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, dopo la sconfitta degli azzurri contro la Lazio e toccando anche il futuro di Antonio Conte e il rapporto con Maurizio Sarri.

“Non bisogna far drammi, il Napoli ha perso, sì ha perso male, però resta secondo e il comandante Conte vuole blindare quel secondo posto. Quando succede non deve essere un dramma, anzi bisogna capire dove si è sbagliato per poter correggere l’errore. E ripartire, e ripartire al massimo della potenza perché noi non possiamo cadere nelle trame degli altri, quindi dobbiamo rimanere sempre a galla.

Conte? È normale che rimanga con noi fino alla fine, è inutile che dicono ‘va in nazionale’, Conte rimane a Napoli, rimane con noi, per noi è un piacere. Il mister se lo merita, poi ecco, una persona del sud può stare meglio al sud, non vedo un posto migliore che non sia Napoli.

Il mister Sarri l’ho trovato un po’ così, però lui mi ha detto che è stato un po’ male, ha avuto un mese di problemi. Problemi che adesso stava migliorando e che mi fa piacere per lui”

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top