RAI - Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli: Manna può bruciare la concorrenza di Milan e Inter per due motivi

Calcio Mercato  
RAI - Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli: Manna può bruciare la concorrenza di Milan e Inter per due motivi

Calciomercato Napoli, Mario Gila è il primo rinforzo estivo secondo la Rai: le cifre e lo stipendio

Calciomercato SSC Napoli, un nome per la difesa in estate può essere quello di Mario Gila. Il centrale si sta mettendo in mostra nella stagione della Lazio, nonostante le tante difficoltà della stagione della squadra di Maurizio Sarri. Sicuramente lo spagnolo 25enne è fra i migliori della stagione fra i biancocelesti. E sembra essere finito nel mirino anche di Manna-De Laurentiis, come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Mario Gila al Napoli: l'offerta

Il giornalista della Rai, Antonello Perillo, nel corso del podcast Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli - RaiPlay Sound, ha fatto il nome di Mario Gila per il mercato estivo del Napoli:

"Occhio. Il Napoli va forte su Mario Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Conte. Difensore dotato di gran tecnica, rapido, aggressivo in anticipo, abituato a difendere alto, bravissimo nelle uscite dal basso palla al piede, Gila ha confermato tutte le sue qualità annullando Hojlund nella sfida di ieri al Maradona. Per il suo cartellino la Lazio chiede 25 milioni di euro. In scadenza nel giugno 2027, il club di Lotito deve cederlo in estate per non perderlo a costo zero. Metà della cifra incassata andrà al Real Madrid. Su Gila ci sono anche altri club, come il Milan, l'Inter, al momento meno convinta, e l'Aston Villa. Il suo agente è Alejandro Camaño, che vanta rapporti molto stretti con Marotta, essendo il procuratore di Lautaro Martinez e Hakimi. Il Napoli è in vantaggio su tutti per due motivi: perché Manna sarebbe pronto a bruciare tutti sui tempi, chiudendo subito l'operazione, e perché il club azzurro sembra deciso a garantire a Gila lo stipendio più alto, almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus"

Mario Gila nel mirino del Napoli
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top