RAI - Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli: Manna può bruciare la concorrenza di Milan e Inter per due motivi

Calciomercato SSC Napoli, un nome per la difesa in estate può essere quello di Mario Gila. Il centrale si sta mettendo in mostra nella stagione della Lazio, nonostante le tante difficoltà della stagione della squadra di Maurizio Sarri. Sicuramente lo spagnolo 25enne è fra i migliori della stagione fra i biancocelesti. E sembra essere finito nel mirino anche di Manna-De Laurentiis, come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Il giornalista della Rai, Antonello Perillo, nel corso del podcast Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli - RaiPlay Sound, ha fatto il nome di Mario Gila per il mercato estivo del Napoli:

"Occhio. Il Napoli va forte su Mario Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Conte. Difensore dotato di gran tecnica, rapido, aggressivo in anticipo, abituato a difendere alto, bravissimo nelle uscite dal basso palla al piede, Gila ha confermato tutte le sue qualità annullando Hojlund nella sfida di ieri al Maradona. Per il suo cartellino la Lazio chiede 25 milioni di euro. In scadenza nel giugno 2027, il club di Lotito deve cederlo in estate per non perderlo a costo zero. Metà della cifra incassata andrà al Real Madrid. Su Gila ci sono anche altri club, come il Milan, l'Inter, al momento meno convinta, e l'Aston Villa. Il suo agente è Alejandro Camaño, che vanta rapporti molto stretti con Marotta, essendo il procuratore di Lautaro Martinez e Hakimi. Il Napoli è in vantaggio su tutti per due motivi: perché Manna sarebbe pronto a bruciare tutti sui tempi, chiudendo subito l'operazione, e perché il club azzurro sembra deciso a garantire a Gila lo stipendio più alto, almeno tre milioni di euro netti a stagione più vari bonus"